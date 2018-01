Volta, Mauro Rasi! O autor e diretor Mauro Rasi (1949-2003) deixou marca profunda com suas peças no público e em várias gerações de artistas pela forma de fazer comédia, do besteirol ao humor mais sofisticado. Agora, duas leituras de peças de Rasi, dia 24, na Casa do Saber, prometem trazer de volta a verve do autor: a primeira será Cerimônia do Adeus, seguida de A Dama do Cerrado, ambas com direção de Sergio Ferrara. O passo é maior: o diretor vem estudando as obras de Rasi e começa a negociar a liberação dos direitos de A Cerimônia do Adeus. Já teriam sido convidados e toparam estrelar a montagem no primeiro semestre de 2018 as atrizes Maria Fernanda Candido e Eliane Giardini e o ator Wolf Maya.

