Viva Sábato Magaldi!

O maior crítico teatral brasileiro, Sábato Magaldi (1927-2016), transformou a maneira de analisar peças teatrais e profissionalizou a função, iluminando o ofício e o mundo teatral com o seu olhar generoso e metódico. Foi tão importante para as artes cênicas como grandes atrizes e atores, responsável pela recuperação e readequação da obra teatral de Nelson Rodrigues.

O mineiro Sábato, que escreveu no Estado de 1953 a 1988, é o tema do curso que será ministrado pela crítica e pesquisadora teatral Maria Eugênia de Menezes, colaboradora do Caderno 2, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc nos dias 18 e 20 de abril das 19h30 às 21h30.