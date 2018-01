Vide bula da Dramaturgia

Lê peças e não entende como chegaram ao palco ou assiste peças e não entende como o texto se encaixou naquela barafunda? Agora tem um caminho para desvendar os mistérios insondáveis das artes cênicas e seus elementos narrativos. O curador de teatro do Centro Cultural São Paulo, Kil Abreu, fará um curso rápido sobre o texto teatral e sua transposição para o palco: Dramaturgias Contemporâneas: formas e processos. Será no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, dias 4 e 6 de dezembro, das 19h30 às 21h30.

