Vestindo a carapuça grega

Uma nova montagem de Antígona, depois daquela que acaba de passar pela cidade, com Andrea Beltrão, chega para mostrar como a atualidade do texto de Sófocles é avassaladora para o momento que vivemos. Além da nova tradução, feita pelo ator Celso Frateschi, a formação do elenco é de trio, como gostava Sófocles: completa-se com Paschoal da Conceição e Naruna Costa. Estreia dia 18, no Ágora Teatro, e promete conquistar corações. Se isso quer dizer alguma coisa, ouçamos as palavras de gênio de Sófocles em Antígona: “Não é possível conhecer perfeitamente um homem e o que vai no fundo de sua alma, seus sentimentos e seus pensamentos mesmos, antes de o vermos no exercício do poder, senhor das leis”

