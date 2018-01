Preparem seus pescocinhos alvos e tenros. O musical Vamp, protagonizada por Ney Latorraca e Claudia Ohana, chega do Rio para uma temporada no Teatro Sérgio Cardoso em setembro. Fica em cartaz até o fim do ano. O musical é inspirado na novela global homônima, de 1991, e deve rechear o teatrão de balzaquianos e balzaquianas que, à época da novela, eram meras criancinhas.

