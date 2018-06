Vai para o trono!

Se Akira Kurosawa imortalizou no cinema o Macbeth, de Will Shakespeare, com o seu Trono Manchado de Sangue (em inglês, sem invencionices, somente Throne of Blood) agora os alicerces dos palcos americanos parecem abalados por uma montagem japonesa da tragédia escrita pelo Bardo entre 1605 e 1606. A proeza é do diretor teatral japonês Yukio Ninagawa, que encena a história do general Macbeth em sua sanha para se tornar rei da Escócia de 21 a 25 de julho, no David H. Koch Theatre, do Lincoln Center, em NY. Veja trechos aqui.