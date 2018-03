Uma dramaturga transgênero e dois dramaturgos vencem o edital da IV Mostra de Dramaturgia do CCSP

A IV Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos do Centro Cultural São Paulo premiou os textos de uma dramaturga transgênero, Ave Terrena, e dois dramaturgos, Johnny Salaberg e Marcos Barbosa, todos moradores de São Paulo. Cada um terá R$ 70 mil para produzir sua montagem, que será encenada em maio de 2018.

Ave Terrena foi uma das escolhidas com o texto As 3 uiaras de sp city. Johnny Salaberg venceu com Buraquinhos ou O vento é inimigo do picumã e Marcos Barbosa com Necropolítica.

Esta edição do Pequenos Formatos teve 267 peças inscritas, cada uma respondendo por uma dramaturga ou dramaturgo. O juri, coordenado pelo curador de teatro do CCSP, Kil Abreu, é formado por Beth Nespoli, José Fernando Peixoto de Azevedo e Lucienne Guedes Fahhrerjh.