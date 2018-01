Tudo dominado

A dramaturga Júlia Lopes não teve o reconhecimento a que tinha direito em vida, mas sua colega, a dramaturga escocesa Linda McLean (acima), não pode dizer o mesmo: é sucesso na Inglaterra. Ela chega a São Paulo no final de setembro para participar do 9º Ciclo do Núcleo de Dramaturgia SESI-British Council, de 25 de setembro a 1º de outubro. O evento enfoca as autoras e o mundo do teatro no Brasil, ainda tomado por mãos majoritariamente masculinas. Linda é autora de peças como Sex & God.

