O mês do cachorro louco também tem boas notícias no ar, apesar de raras, nestes tempos de corte de verbas e suspensão de incentivos às artes cênicas. O Teatro Sérgio Cardoso acaba de reabrir seu porão para novas montagens, depois de um ano sem atividades. Está em cartaz Ponto Morto, de Helio Sussekind, com Luciano Chirolli e Marat Descartes. A partir de setembro a promessa é de novas peças.

