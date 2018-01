O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, vai parar na praça este fim de semana, mais exatamente na Roosevelt. Será às 16h de sábado e domingo, sob o sol morno de inverno, com o Núcleo de Teatro de Rua do Pequeno Ato, direção de Pedro Granato.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.