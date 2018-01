Tijolaço com carinho

Um catatau de 760 páginas é a novidade editorial do momento para conhecer em detalhes o método de criação de personagens do diretor russo Konstantin Stanislavski (1863-1938). Acaba de ser lançado O Trabalho do Ator: Diário de Um Aluno (Martins Fontes – Selo Martins, 760 páginas, R$ 120), que traz o dia a dia dos ensaios do mestre da interpretação teatral. Diferentemente de suas outras obras, esta é realmente um mergulho no cotidiano de uma companhia na forma de diário e reflete o rico processo do diretor em meio a questionamentos e conflitos inerentes à arte. Imperdível, é um livro que nos fará melhores.

