Mariana e Martha são irmãs. A primeira, que sofre de amnésia, recebe uma ligação que muda sua trajetória e a leva a resgatar a história de seus pais no período da Ditadura Militar no Brasil. No elenco da peça Vox estão Helio Cicero, também diretor, Luiza Curvo, Fernanda Viacava, Fernando Trauer. No Teatro Augusta, de quarta a sexta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.