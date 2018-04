Teatro, vinho e DR

Olhem que bom programa pra quem gosta de teatro, vinho e discussão — sobre feminismo, política, arte e, claro, as tradicionais DRs.

O diretor Pedro Granato leva ao teatro Pequeno Ato as três únicas apresentações neste fim-de-semana de sua mais nova peça. Chama-se Vermelho Labirinto e está sendo lançada em livro pela Giostri Editora.

A montagem tem no elenco Anna Zêpa e Rita Grillo, que interpretam mulheres que se relacionam com o mesmo homem. Esperto, ele nunca aparece.

Neste sexta, 27/01, haverá debate com Kyra Piscitelli e Mariana Marinho. Amanhã, sábado, 28, é a vez do jornalista do Caderno2 Leandro Nunes e de Tony Tramell. Domingo é a vez de Juçara Marçal, Maria Giulia Pinheiro e Sinhá.

De sexta a domingo (27 a 29 de janeiro), às 19h, no Pequeno Ato (Rua Dr. Teodoro Baima, 78, no bairro da Consolação). Mais informações na fanpage da peça no Facebook, aqui.