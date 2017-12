Teatro in the box

A caixa preta formada por contêineres, a que se deu o nome de Teatro Mungunzá, montado no centro da cidade, na Luz, traz uma novidade a partir de maio: o projeto Teatro de Contêiner Convida. Sempre uma companhia, autor, diretor, atriz ou ator é chamado para apresentar suas peças. O projeto se inicia com 11 espetáculos do diretor Luiz Fernando Marques, do Grupo XIX de Teatro, e a primeira peça será Tudo Aquilo Que Meu Olhar Guardou Para Você, do grupo pernambucano Magiluth. A última é Desmesura, do Teatro Kunyn, em junho.

