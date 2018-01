Teatro ganha força na Paulista

A Avenida Paulista desponta como o novo núcleo teatral da cidade, fazendo frente ao centro e ao Bexiga. Além do Sesi, que já tem programação permanente e projetos sólidos, como o Núcleo de Dramaturgia, agora é a vez do Sesc Paulista, que abre as portas com três salas de espetáculo. E o Itaú Cultural definiu seu ano teatral e, pelo que se vê, com uma programação teatral turbinada.

Duas peças estreiam em meados de fevereiro: Música para Criança? e Inútil Canto e Inútil Pranto pelos Anjos Caídos, esta última baseada em conto de Plínio Marcos. Tem mais. No último domingo de cada mês estreia a série Encontro com o Espectador, parceria com o site Teatrojornal – já existe mensalmente o Camarim em Cena. Só podemos gritar: que venha mais!