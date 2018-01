Depois da sequência inglória de feriados em abril, mais uma vez fica provado que teatro é resistência. Não bastasse a maioria das peças ter seguido carreira, sem se importar com as folgas forçadas das últimas três semanas, entramos em maio com mais de 20 novas produções inéditas a estrear, sem contar as reestreias. Agora só falta mesmo a cidade ganhar novos teatros para dar conta de todas as produções e também para que tenham carreira duradoura.

