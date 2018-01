Teatro como missão

Nas contas do ator João Signorelli, mais de 10 mil pessoas em 14 anos assistiram ao monólogo Gandhi – A Ética Inspiradora, baseado em textos do defensor da não violência. O ator acaba de voltar de Moçambique, onde fez três apresentações em aldeias do país (foto acima). Não é pouco para quem já passou por palcos pouco convencionais como presídios e a Fundação Casa, onde faz seu Gandhi mensalmente. Em 2018, Signorelli levará a peça a Rishikesh, cidade conhecida como capital mundial da ioga e bem-estar, portal para a elevação espiritual para os hindus.

