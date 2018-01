TBC, uma novela sem fim

Paira uma promessa no ar: o novo ministro da Cultura quer entregar o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) para a iniciativa privada explorar o espaço a partir do ano que vem – o edital seria publicado ainda este ano. Situado no coração da Bela Vista, em São Paulo, o TBC foi comprado há dez anos pela Funarte por R$ 5 milhões, que diz ter investido R$ 16 milhões em reformas da estrutura do prédio. Não bastou. Seria preciso mais R$ 13 milhões para o teatro funcionar já que seu recheio está podre. A concessão pode ser uma saída, se neste momento de penúria nacional alguma empresa se habilitar nessa aventura. A história do TBC poderia ter um curso mais digno. Não tem. Toda sua história de 69 anos mofa como um baú de fotografias antigas do teatro nacional.

