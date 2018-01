TBC: a novela continua

Será na quarta-feira, dia 20, no Teatro Oficina, às 13h, o próximo encontro do grupo que organiza a reação da classe teatral paulista à decisão do governo federal de privatizar o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). O evento é aberto e foi feita uma convocação geral da classe artística pelos organizadores para apoiar o movimento. Busca-se a criação de uma pauta única e escolha de representantes para negociar com o Ministério da Cultura e a Funarte a interrupção do processo de privatização. O MinC, segundo o ministro Sá Leitão, iria lançar o edital ainda este ano.

