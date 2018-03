Sobre duplos, médicos e monstros

A série de leituras dramatizadas Histórias Extraordinárias está de volta ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro. Sucesso no fim do ano passado, ganhou mais duas sessões em março e abril. O ator Norival Rizzo apresenta O Duplo (O Horla), de Guy de Maupassant, no dia 27 de março, segunda-feira, adaptada para o palco e dirigida por Eduardo Tolentino de Araujo. A leitura acontece a partir das 18h30 e será seguida de debate. Depois, será a vez de O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, a ser apresentada no dia 24 de abril, com adaptação do dramaturgo Rodrigo de Roure, direção de Ana Kfouri e interpretação de Orã Figueiredo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.