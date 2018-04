Várias peças que foram sucesso em 2015 e 2016 voltam aos palcos paulistanos ao longo deste ano. Chegam no mês que vem ao Auditório Ibirapuera oito espetáculos, como Rádio Variété, da Cia LaMínima, e O Duelo, com a Mundana Companhia. Em abril é a vez de Conselho de Classe, com a Cia dos Atores, e BR Trans, com Silvero Pereira, em junho, ambos na sede do Itaú Cultural na Avenida Paulista. Todos parte da 4.ª Mostra Petrobras Premmia de Teatro.