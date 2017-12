Seis na rede de Henry James

O escritor Henry James e sua novela A Fera na Selva são o ponto de partida para a montagem de Aproximando-se de A Fera na Selva, da dramaturga Marina Corazza, que estreia dia 2 de fevereiro no Centro Cultural São Paulo. Gabriel Miziara e Helô Cintra vivem seis personagens, três cada um, no cruzamento de emoções que abalam o ser humano: os personagens da novela de James, John Marcher e May Bartran, o próprio Henry James e a escritora Constance Fenimore Woolson e dois personagens, ator e atriz. A direção é de Malú Bazán.

