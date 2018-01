Atração imperdível esta semana, em Nova York, até domingo. É a releitura de A Megera Domada, do bom e velho Will Shakespeare, criada pelo Bolshoi. Está em cartaz no David H. Koch Theater, parte do Lincoln Center Festival. Direção do francês Jean-Christophe Maillot, do Les Ballets de Monte-Carlo, tem duas feras no palco: Ekaterina Krysanova e Vladislav Lantratov. Críticos apostam que essa é a nova cara do Bolshoi para o mundo.

