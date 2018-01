O balneário paulista tem tradição teatral, desde antes do tempo de Plínio Marcos e Sérgio Mamberti. E a partir deste sábado recebe a Mostra Performatus#2, no Sesc Santos, entre 1.º e 9 de julho. São produções de oito países em 41 apresentações, com a participação de artistas como Carlos Martiel (Cuba) e Miguel Bonneville (Portugal). Vale o passeio.

