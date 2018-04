Santiago a milhão

Santiago a Mil, festival chileno de teatro, fecha sua última edição neste domingo, 29, com uma marca impressionante: mais de 320 mil espectadores que assistiram a 80 peças, das quais 38 internacionais e 42 nontagens chilenas; dentre elas muitos espetáculos de rua que arrastavam multidões.

Entre as peças de maior sucesso, a belíssima montagem americana de Uma Ilíada (An Iliad), um monólogo escrito pelo próprio ator, Denis O’Hare, que narra a história de Homero para a Guerra de Troia se utilizando de quase nenhum recurso além de um guarda-chuva, de uma mala e um sobretudo. O’Hare é conhecido por suas atuações nas séries American Horror Story e True Blood — ele é o vampiro Russell Edgington, rei do Mississipi.

O curioso do festival é a ausência de montagens brasileiras nesta edição.