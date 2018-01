Russo no litoral

Uma música da Legião Urbana, Vento no Litoral, deu pano pra manga, ou melhor, batizou uma trilogia teatral criada pela dramaturga e diretora Regiana Antonini, que usou trechos da letra para dar títulos às montagens e falar de amizade e laços de cumplicidade. Agora chega aos palcos a segunda delas, E o Vento Vai Levando Tudo Embora, no 7 de julho, no Teatro Itália (Avenida Ipiranga, 344; tel. 3120-6945). No elenco estão os atores Gabriel Chadan e Juliano Laham, ambos com participações na novela da Globo Malhação, e a atriz Josie Pessôa. A primeira peça é de 1995 e atende pelo nome de Aonde Está Você Agora?

