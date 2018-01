O Club Noir (Rua Augusta, 331) leva até o dia 6 de junho uma mostra que vale ser vista. São duas peças do repertório da companhia do casal Juliana Galdino e Roberto Alvim. Às segundas-feiras, 20h, Juliana interpreta uma serial killer em Anátema, escrita e dirigida pelo marido. Às terças, ela é um macaco que conta como foi capturado e humanizado, no texto de Franz Kafka Comunicação a Uma Academia, também direção de Alvim.

