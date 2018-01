Proposta indecente

O diretor José Celso Martinez Corrêa, do Teatro Oficina, publicou hoje em seu blog que o empresário e apresentador Silvio Santos ofereceu R$ 5 milhões a ele para que desistisse de brigar pel o terreno ao lado de seu teatro, que pertence ao Grupo SS. A proposta, segundo Martinez Corrêa, foi feita durante uma ligação telefônica no final do dia de ontem e imediatamente recusada.

“Fiquei deprimido com a oferta de Silvio Santos. Ele acha que as coisas se resolvem assim. Tem muita gente envolvida nisso, algumas nem estão mais aqui, a começar pela própria Lina (Bo Bardi, arquiteta que projetou o Oficina). Fiquei deprimido mas decidi não calad, em respeito a essas pessoas”, afirmou o diretor hoje por telefone. Silvio Santos, para convencer o diretor, argumentou que ele poderia investir o dinheiro na divulgação de sua nova montagem, O Rei da Vela.

Ele se diz chocado com a proposta e, mais do que tudo, com a postura de Silvio Santos. “Ele não ouve, só fala. E fala obsessivamente, está muito ansioso, repete as mesmas coisas. Diz que nunca vai ceder o seu terreno para artistas para que seja feito um teatro”.

A discussão sobre o terreno que ladeia o Teatro Oficina tem mais de 30 anos. Após o tombamento do teatro por três entidades de preservação do patrimônio artístico e arquitetônico — Iphan, Conpresp e Condephaat — os olhos voltaram-se para o terreno, que pertence ao Grupo Silvio Santos, e está localizado na Bela Vista, na rua Jaceguai. Ali pretende-se construir um conjunto de torres e possivelmente um shopping center.

Leia a transcrição do blog, exatamente como escreveu o diretor, em forma de diálogo, e abaixo o link ao pé desta nota página:

Cena ao Telefone.

Silvio Santos (me liga y ao telefone me diz) – Eu andei pensando, e tíve uma Idéia. Eu te dou 5 milhõe$ y você desiste… assim você vai poder divulgar “O Rei da Vela”.

Zé Celso-( pasmo) Não.

Eu apreendí muito nesta Contracenação de 37 anos com Silvio Santos, com Tréguas Maravilhósas, como a q acontecída pós o Tombamento do Teatro Oficina pelo Iphan em 2010.

Será q Silvio não apreendeu nada, depois de 37 anos?

Fiquei deprimido com isso dentro de mim, por q eu acabei por me afeiçoar a pessoa humana d’Êle.

Sinto q Silvio pode ainda apreender a saber o mínimo sobre minha Pessoa de Artista Sonhador.

Como Bicho Humano de Teatro eu Ator, Diretor, Músico,Cantor, Poeta Artista, Cosmo Poético Político estou fazendo nestas palavras minha Catarse.

Não quero guardar pra mim este choque q recebí. Esta tentativa de me subornar não pertence nem mais a mim nem ao Silvio, é uma Cêna Epifânica em q tenho q por a Boca no Mundo dos Terráqueos.

Canto este meu Bóde, q me inspira muito na criação do q estou fazendo Y de Todo Coração espero q Silvio Santos volte atrás

Zé Celso

Link para a página: https://blogdozecelso.wordpress.com/2017/08/19/abrindo-um-abcesso-fechado-na-praca-publica/