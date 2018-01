PROAC bate à porta

Desvendar os mistérios – e haja mistérios – do Proac (Programa de Ação Cultural, do governo do Estadode São Paulo) é um dos objetivos do curso que será ministrado na quinta-feira da próxima semana, dia 22 de junho, pela especialista em ICMS Antonieta Dertkigil. Serve a quem pretende entender a lei de incentivo à cultura e como utilizá-la. O curso será realizado na InBox Cultural, no Itaim Bibi, das 20 às 22 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.inboxcultural.com.

