POLÊMICA A CAMINHO

Chega este mês a São Paulo e promete chacoalhar nossos já tão frágeis alicerces políticos e morais um dos dramaturgos mais polêmicos do teatro britânico: Anders Lustgarten. Desembarca no Sesi, trazido pelo British Council, para dois eventos: um debate e uma oficina. O título escolhido para os dois encontros já diz tudo: Como Dizer a Verdade. Ativista no cotidiano e provocador na essência, o inglês Lustgarten falará para plateias muitos pequenas. O debate será realizado no dia 22 de maio, às 20 h, no Espaço Mezanino, para 50 pessoas. As reservas serão feitas pelo telefone 3146-7439, entre os dias 15 e 19 de maio, das 11 h às 16 h. Já na semana seguinte, o dramaturgo ministrará um workshop para quatro pessoas, de 23 a 25 de maio, das 18 h às 22 h. Só para lembrar, peças da autoria de Lustgarten, como The Seven Acts of Mercy, foram montadas pela Royal Shakespeare Company, e A Day at the Racists e If You Don’t Let Us Dream, We Won’t Let You Sleep, pelo Royal Court Theatre. Se o seu negócio é teatro, não perca. Possivelmente ele é o maior figurão da dramaturgia inglesa a passear por aqui este ano.

