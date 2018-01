Pira na cachola

Vai ter Pirandello pra toda gente. Está chegando às estantes Pirandello em Cinco Atos, pela editora Carambaia, obra traduzida do italiano por Mauricio Santana Dias. São cinco peças curtas, inclusive os dois primeiros textos do dramaturgo italiano encenados em 1910 – O torniquete e Limões da Sicília -, ainda escritas em dialeto siciliano. Completam o volume A Patente, escrita em 1917, e O homem com a flor na boca e O outro filho. Uma curiosidade: todas foram escritas anteriormente como novelas curtas e depois vertidas para o palco.

