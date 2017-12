Garantida a Mostra Pequenos formatos 2018 no CCSP

Tem notícia boa na parada de sucessos do teatro paulista, apesar da verba destinada à cultura congelada e do consequente furdunço da classe artística. Foi confirmada a edição 2018 da Mostra de Pequenos Formatos do Centro Cultural São Paulo. O curador de teatro da instituição e criador da mostra, Kil Abreu, confirmou que está tudo mantido para o ano que vem. A mostra é uma das mais importantes do teatro paulistano, pois completa o ciclo de encenação: premia três textos por ano, financia as montagens em R$ 70 mil cada de três textos escolhidos pelo júri da mostra. Em tempo, alguns dos bons dramaturgos da cidade surgiram na mostra.

