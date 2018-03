Pedradas digitais

A atriz Fernanda D’Umbra vai encarnar, a partir da semana que vem, uma mulher prestes a ser apedrejada até a morte. É uma personagem comum a muitas mulheres na internet, aquelas que passam por agressões e humilhações cotidianas na rede. Isso Não É Um Sacrifício é o nome do monólogo, dirigido por Christiane Tricerri e escrito por Fernando Bonassi, que conta essa história de perseguição e intolerância cotidianas. “O texto foi escrito a partir das minhas impressões das imagens de apedrejamentos de mulheres na internet, algo que me deixou com muita raiva deste lugar”, conta Bonassi. Estreia marcada para o dia 24 de março no Sesc Ipiranga.

