Marco Antonio Rodrigues dirige ‘Ala dos Criados’, peça inédita do argentino Mauricio Kartun, no Sesc Bom Retiro, a partir de 15/9. No elenco, estão Eduardo Pelizzari, Gabriel Miziara, Maria Manoella e Rodrigo Scarpelli.

