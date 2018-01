Para Zélia e Jorge com muito amor

A atriz Luciana Borghi começa a viver, a partir de amanhã, 29, um belo desafio: encarna a escritora Zélia Gattai em uma curta temporada de um mês no teatro Décio de Almeida Prado, no Itaim Bibi. Na Casa do Rio Vermelho – O Amor de Zélia e Jorge é uma peça escrita e dirigida por Renato Santos a partir de uma série de fatos narrados por amigos e parentes do casal de escritores, boa parte deles passados na casa em que moraram em Salvador. O que costura a peça são as músicas, escolhidas a dedo. Detalhe: além das histórias, Luciana escolheu nove músicas para cantar em homenagem ao casal, mas especialmente para Zélia, que tinha predileção pelas guarânias.

