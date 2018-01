Pancada seca na intolerância

Preto, a nova montagem da Companhia Brasileira de Teatro, chegou no momento certo , este em que humanos metem os pés pelas mãos e decidem que sua visão de mundo é superior à dos outros e às favas com os direitos de expressão em Pindorama. Dirigida por Márcio Abreu e com elenco parrudo – Renata Sorrah, Grace Passô, Rodrigo Bolzan, Nadja Naira, Cassia Damasceno, Felipe Soares – discute as diferenças entre as pessoas, a intolerância, o racismo e dá respostas artísticas para o descalabro. A dramaturgia é de Márcio Abreu, Grace Passô e Nadja Naira. A estreia, marcada para o dia 9, no Sesc Campo Limpo, promete chacoalhar nossas cacholas.

