O palhaço norte-americano Avner Eisenberg (foto), conhecido como Avner The Eccentric, chega em abril a São Paulo para a oficina “Princípios Excêntricos”, que ensinará os atores a inventar um personagem e a criar cumplicidade com a plateia e métodos de controle do espaço cênico. O encontro será de 1.º a 5 de maio, das 19 às 23 horas. Mais informações no site périplo.com.br

