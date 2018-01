Palco do fim do mundo

O diretor brasileiro Adrian Steinway escolheu atores italianos, commedia dell’arte e o formato de opereta para falar sobre aquele momento em que tudo acaba. Apocalypse Now – O Fim do Mundo para Leigos será exibida somente dia 26 de agosto no Teatro Sérgio Cardoso. No elenco dois especialistas em commedia dell’arte, os atores Roberto Andrioli, também autor do texto, e Fabrizio Checcacci (foto abaixo). Estreou na Itália no primeiro semestre e agora chega ao Estado de São Paulo para cinco sessões e segue para os Estados Unidos. A agenda de 2018 tem Montevidéu, Santiago, Paris e Sevilha.

