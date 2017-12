Otávio Augusto faz 50 anos

De teatro, claro. O ator, paulista de São Manuel, decidiu comemorar com a montagem de nova peça. A Tropa conta a história de um pai, internado no hospital, que recebe a visita dos quatro filhos para um acerto de contas. Em meio às discussões familiares, o texto escrito por Gustavo Pinheiro tem como pano de fundo o Brasil dos últimos 50 anos, da ditadura à Lava Jato. Haja estômago. Estreia prevista para 3 de junho no Teatro Sérgio Cardoso, a peça tem direção de Cesar Augusto e, no elenco, Alexandre Menezes, Daniel Marano, Edu Fernandes e Rafael Morpanini. (crédito das imagens: Elisa Mendes)