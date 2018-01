Os cadáveres batem à porta

Tem estreia de gente grande no palco do Sesc Ipiranga. O diretor Roberto Alvim chega dia 4 de agosto com Kiev, peça de Sergio Blanco sobre o período stalinista do governo soviético nestes 100 anos de Revolução Russa. Conta a história de uma família russa que retorna à cidade natal e se depara com a antiga casa prestes a ser demolida para a construção de um shopping center. Pior, a piscina entulhada de cadáveres de presos políticos, opositores do governo de Stalin.

A peça trata da opressão totalitarista pelos olhos dessa família que volta ao lar. O elenco mudou no meio do caminho, com a saída de Fernando Eiras. Agora tem Juliana Galdino, Marat Descartes e Otávio Martins. A temporada segue até 10/9, com sessões de sexta a domingo.