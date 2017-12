Octogenários do amor eterno

O casal do amor eterno, Romeu e Julieta, é modelo porque morreu jovem, sem contas para pagar, filhos e todo o chorrilho de obrigações da vida adulta. Mas a vida é sonho, como diz Calderón, e há salvação. Renato Borghi e Miriam Mehler, 80 anos de vida, 60 de teatro, mostram na adaptação e direção de Marcelo Lazzaratto à peça do velho Bill Shakespeare como sobreviver a tudo isso. No elenco, ainda Carol Fabri e Elcio Nogueira Seixas. Estreia 18 de janeiro no Sesc Ipiranga.

