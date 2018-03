O Estado como rolo compressor

O escritor, ativista de oposição ao governo vigente, recebe em sua casa a visita de um homem. Acredita – e está praticamente conformado – que será preso, mas a situação é bem pior. Trata-se de um carrasco e sua intenção é fatal. Diálogo Noturno para Um Homem Vil traz novamente à cena a imagem de um Estado opressor, que cala seus opositores com violência e morte. A peça, escrita pelo dramaturgo austríaco Friedrich Dürrenmatt, estreia dia 16 de março no Sesc Ipiranga, com Ailton Graça e Celso Frateschi no elenco. “É uma situação de tensão permanente”, diz o diretor Roberto Lage. “E a peça é perfeita para este momento que vivemos.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.