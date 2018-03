O Brasil situado no palco do Brasil

A mão de Marcelo Marcus Fonseca tem caminho certo na dramaturgia e na direção do projeto A Gente Submersa. Discute o país e a gente que somos, a pressão colonialista e nossa descaracterização e, finalmente, como chegamos até aqui. A primeira peça foi apresentada ano passado, Gente Submersa, e a segunda estreia na sexta, dia 24, na sede do Teatro do Incêndio, na Bela Vista. Chama-se Rebelião – O Coro de Todos os Santos e tem no elenco as atrizes Gabriela Morato e Elena Vago e o ator Francisco Silva – o grupo sai do coração do País na tentativa de salvá-lo, devolvendo a Portugal os símbolos da opressão colonialista. Tem aperitivo: domingo, 18, às 19h, há ensaio aberto no próprio Teatro do Incêndio.

