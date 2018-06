Insones (foto) estreia dia 21 no auditório do Sesc Pinheiros, com direção de Kiko Marques, e Fernanda Raquel, Helena Cardoso, Paulo Arcuri e Vinícius Meloni no elenco. Os quatro personagens permanecem 365 dias acordados e esperam a virada para comemorar o ano que está chegando. Mas não conseguem por conta de uma série de fatos que afetam as relações entre os convivas.