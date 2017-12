Sim, o tempo não para, mas o teatro segue a mesma toada. Várias peças estreiam já na primeira semana do ano. Outras, mais ousadinhas, vão fazer a passagem de bastão de 2017 para 2018. É o caso do Teatro Oficina, com quatro sessões de Bacantes com elenco turbinado: mais de 70 pessoas sob a batuta de José Celso Martinez Correa. Anote: sábado, dia 23, segunda de Natal, às 18h, dia 30, às 17h, e na virada do dia 31 a partir das 17h. Fôlego que não acaba.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.