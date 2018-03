Depois de Renato Borghi, é a vez do carioca Marcelo Drummond encarar, a partir desta semana, a personagem Abelardo I, de O Rei da Vela. É desafio dos bons para um tiro curto. As apresentações do grupo do Teatro Oficina serão de hoje a 25 de fevereiro no Sérgio Cardoso.

