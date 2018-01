A cena paulistana ganha em meados de agosto, um novo teatro com a inauguração do Sesc 24 de Maio, situado no coração da cidade, entre as praças da República e a Ramos de Azevedo. São 245 lugares para alegrar a vida de artistas e espectadores.

