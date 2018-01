Neonazista cucaracha

Não bastassem os episódios da semana passada em Charlottesville (EUA), aqui também é preciso botar as barbas de molho – pelo menos no palco. O dramaturgo uruguaio Santiago Sanguinetti estreia na cidade um texto inédito, Nuremberg. É a história de um neonazista durante os preparativos para um atentado que vai cometer e não vai sobreviver. Ele fala sobre suas convicções enquanto se exercita, preparando-se para o ataque. A montagem estreia dia 2 de setembro no Centro Compartilhado de Criação, na Barra Funda, e é dirigida por César Maier, com Osmar Pereira na pele do rapaz.

