Nasce um teatro somente para as crianças

Todo colorido e inspirado nos temas e cenários do teatro de bonecos, abre as cortinas no próximo dia 9 de setembro o Teatro Dr. Botica. A sala foi criada exclusivamente para peças infantis e eventos como lançamentos de livro, leituras de peças e de histórias, festivais e debates. Está instalado no Shopping Metro Tatuapé, tem 250 lugares e foi criado pelo empresário Frederico Reder, que, com esta, soma a sua sexta sala de espetáculos – ele é administrador do Theatro Net SP e Theatro Net Rio. A abertura oficial da sala será no próximo dia 2, somente para convidados, e o primeiro grupo a pisar o palco do Botica será o Giramundo, companhia mineira de teatro de bonecos com mais de 40 anos de carreira.

