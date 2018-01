Nachtergaele por Nachtergaele

O coração da mãe do ator Matheus Nachtergaele, Maria Cecília, está de volta a São Paulo. O ator sobe ao palco no dia 1º. de abril, no Teatro Raul Cortez, da Fecomércio, para apresentar o espetáculo Processo de Conscerto do Desejo, que celebra a vida da mãe, falecida quando Matheus tinha três meses. Ao lado de dois músicos, violino e violão, ele declama os poemas escritos por Maria Cecília inclusive interpretando a própria mãe. Esta semana ainda Nachtergaele encerra sua participação no filme Piedade, de Claudio Assis, ao lado de Fernanda Montenegro – que faz sua mãe na trama que se passa em Pernambuco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.